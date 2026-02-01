scorecardresearch
 
निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, AI के जरिए गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बजट पेश किया और बताया है कि AI के जरिए गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा. AI की मदद से प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने AI गवर्नेंस के बारे में बताया.
Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बजट पेश किया और बताया है कि AI के जरिए गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा. AI का दुनियाभर में यूज हो रहा है और भारत इस इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत में दुनियाभर के बड़े AI प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. 

AI से प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा. इससे गवर्नेंस सिस्टम और तेज और पारदर्शी बनाने में मिलेगी. आने वाले दिनों में बताया जाएगा कि AI गवर्नेंस से भारत को क्या-क्या फायदे होंगे. एक अनुमान के मुताबिक, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सुधारने, नीति निर्माण को डेटा-ड्रिवन बनाने और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने में किया जा सकता है. 

AI गवर्नेंस से भारत को क्या फायदा होगा? 

  • भारत में AI गवर्नेंस की मदद से भारत को बहुत से फायदे देखने को मिलेंगे. इससे सरकारी सेवाओं में पहले के मुकाबले तेजी आएगी. कई काम मिनटों में कंप्लीट होंगे.
  • AI सिस्टम की मदद से फाइलिंग प्रोसेस, अप्रूवल और वेरिफिकेशन्स संबंधित काम तेजी से किए जाएंगे.पासपोर्ट, सब्सिडी, पेंशन जैसी सेवाओं फास्ट हों सकेंगी. 
  • AI आधारित ऑटोमेशन की मदद से ट्रांस्परेंसी बेहतर होगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी. 
  • AI डेटा की मदद से पता चलेगा कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी कारगर हैं. इससे रियल टाइम डेटा पता चलेगा और मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी. 

लाभार्थी को AI की मदद से रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी. AI सिस्टम आने के बाद लाभार्थियों को सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे. साथ ही डेटा सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा. 

