देसी कंपनी ने लॉन्च की स्मार्ट रिंग, टेम्परेचर से लेकर नींद तक बताएगी हर बात

देसी वियरेबल कंपनी boAt ने अपनी नई स्मार्ट रिंग को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Valour Ring 1 को भारतीय बाजार में उतार दिया है, जो हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर के साथ आती है. इस रिंग को आप वॉच की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां वॉच आप हर वक्त नहीं पहन सकते हैं. इस रिंग के साथ ऐसी कोई चुनौती नहीं है.

कंपनी ने इसे लाइटवेट टाइटेनियम फ्रेम में तैयार किया है. ये रिंग हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस इंसाइट जैसी डिटेल्स ट्रैक करती है. इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

boAt Valour Ring 1 को कंपनी ने 11,999 रुपये में लॉन्च किया है. इस रिंग को ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. ये चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी. फिटनेस ट्रैकर कार्बन ब्लैक मैट फिनिश में आता है, जो 7 से 12 रिंग साइज में मिलेगी.

कंपनी इसके लिए एक साइजिंग किट भी दे रही है. जिसकी मदद से यूजर्स घर बैठे अपने लिए सही साइज चुन पाएंगे. कंपनी का कहना है कि कंज्यूमर्स को रिंग खरीदने पर हेल्थ बेनिफिट पैकेज भी मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Valour Ring 1 एक फिटनेस ट्रैकर है, जो रिंग शेप में आता है. ये डिवाइस आपकी एक्टिविटीज को लगातार मॉनिटर कर सकता है. चूंकि, आपने इसे उंगली में पहना होता है, तो आपको इसे उतारने की जरूरत महसूस नहीं होती है. आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मॉनिटरिंग ब्रेक नहीं होती है.

इसका वजन लगभग 6 ग्राम है. इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, HRV इनसाइट, SpO2 ट्रैकिंग, स्टेप और एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग और दूसरे फीचर्स मिलते हैं. इसका स्लीप ट्रैकिंग फीचर आपके स्लीप स्टेज को एनालाइज करता है और बताता है कि दिन में आपको कब पावर नैप की जरूरत है.

इसमें 40 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसे ऑप्शन शामिल हैं. इन सभी डेटा को आप कंपनी ने Crest कंपैनियन ऐप से एक्सेस कर सकते हैं. सिंगल चार्ज में आप इस रिंग को 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

