TikTok के साथ चीन ने कर दिया खेला? अमेरिका से डील के बाद एप में कई खराबी, वीडियो पोस्ट भी बंद

अमेरिका के साथ नई डील के बाद TikTok एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह तकनीकी समस्याएं हैं. रविवार, 25 जनवरी को दुनियाभर के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि TikTok सही तरीके से काम नहीं कर रहा. कई यूजर्स ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ वीडियो रीपोस्ट करने या नई वीडियो अपलोड करने में असमर्थ दिखे.

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, रविवार तड़के करीब 4 बजे TikTok की सर्विस में आई खराबी अपने चरम पर थी. उस समय 36,000 से ज्यादा यूजर्स ने ऐप से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज कराई. हालांकि दिन चढ़ने के साथ रिपोर्ट्स की संख्या घटी, लेकिन दोपहर तक भी हजारों यूजर्स ऐप में दिक्कतों का सामना कर रहे थे.

डाउनडिटेक्टर के डेटा के अनुसार, करीब 65 प्रतिशत शिकायतें सीधे ऐप फंक्शन से जुड़ी थीं. वहीं 22 प्रतिशत यूजर्स ने टोटल आउटेज की बात कही और लगभग 23 प्रतिशत लोगों ने फीड से जुड़ी समस्याएं बताईं. कई यूजर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें बार-बार वही वीडियो दिख रहे हैं, जो वे पहले ही देख चुके हैं, जबकि उनकी फीड पहले जैसी क्यूरेटेड नहीं रह गई है.

TikTok का हेल्प सेंटर भी काम नहीं कर रहा!

इस बीच TikTok का हेल्प सेंटर भी कई यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहा था. Help Center खोलने पर "Something went wrong. Try again later" का मैसेज दिखाई दिया. वहीं TikTok.com/legal पर नई टर्म्स ऑफ सर्विस देखने की कोशिश करने पर भी एरर मैसेज सामने आया.

अमेरिका या चीन... अब किसका है TikTok?

गौरतलब है कि 22 जनवरी को ByteDance ने TikTok को अमेरिका-बहुल जॉइंट वेंचर के रूप में स्थापित करने की डील फाइनल की थी, जिससे अमेरिका में ऐप पर लगने वाला बैन टल गया. इस समझौते के तहत अमेरिकी और ग्लोबल निवेशकों की हिस्सेदारी 80.1 प्रतिशत हो गई है, जबकि ByteDance के पास 19.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी हुई है.

13 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सख्ती

इसी दिन TikTok ने 2026 के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की घोषणा की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई शर्तों में 13 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सख्ती, टार्गेटेड विज्ञापन और लोकेशन ट्रैकिंग से जुड़े नियमों को और मजबूत किया गया है.

हालांकि TikTok की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौजूदा तकनीकी गड़बड़ी का सीधा संबंध अमेरिका डील या नई टर्म्स से है या नहीं. लेकिन यूजर्स के बीच यह सवाल जरूर उठने लगे हैं कि क्या TikTok के साथ अंदरखाने कोई बड़ा खेल चल रहा है.

