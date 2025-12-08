scorecardresearch
 
आ गया पहला 'AI फोन'! बिना डिस्प्ले टच के काम करेंगे फीचर्स, TikTok मेकर ने किया तैयार

TikTok की पैरेंट कंपनी ने 'AI फोन'अनवील कर दिया गया है. यह AI फोन ऐसे काम करता है, जैसे कोई इंसान मोबाइल चला रहा है, वो भी बिना हाथ लगाए. इसका एक डेमो वीडियो वायरल हो रहा है, यह वॉयस असिस्टेंट से एकदम अलग है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

टिकटॉक की कंपनी लेकर आई नया AI फोन. (Representation Photo)
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं है. TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance ने हाल ही में 'AI फोन' को अनवील कर दिया है, जो एक प्रोटोटाइप है. यह स्मार्टफोन एक इंसान की तरह काम करने के करीब पहुंच गया है, जिसको कई लोगों ने खतरनाक भी बताया है. 

दरअसल, बाइटडांस ने अपना Doubao AI एजेंट तैयार किया है, जो यूजर्स की मोबाइल स्क्रीन देख सकता है और उसके कंट्रोल कर सकता है. यह एजेंट्स ऐप्स ओपन कर सकता है और यूजर्स के लिए ऑर्डर भी कर सकता है. वो भी बिना किसी इंसानी टच के.

'AI Phone' से कॉल्स, मैसेज आदि कर सकेंगे. यहां तक कि AI फोन से टिकट बुकिंग भी की जा सकती है. यह देखने में एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है. 

वायरल हुआ वीडियो, दिखाया कैसे करेगा काम

शेन्जेन स्थित बिजनेसमैन टेलर ओगन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह AI फोन का डेमो दिखा रहा है. AI फोन पर में वह वॉयस कमांड देते  हैं, जिसके बाद स्मार्टफोन खुद टास्क कंप्लीट करता है. वीडियो के साथ कई लोगों ने चिताएं भी जाहिर की है. 

यह भी पढ़ें: iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन

AI फोन्स के फीचर्स में कटौती की जाएगी

रिपोर्टस के मुताबिक, बाइटडांस द्वारा जल्द ही AI फोन्स के फीचर्स में कटौती की जाएगी, जिसकी वजह से वह संवेदनशील डेटा तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएगा. हालांकि इसको कमर्शियली रूप से कब लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में अभी नहीं बताया है.  

देखें वीडियो 

वीडियो में दिखाया गया है कि बाइटडांस ने अभी AI सिस्टम तैयार किया गया है, जिसको ZTE की Nubia ब्रांड में इंस्टॉल किया गया है. यह एक कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड वर्जन पर काम करता है और ByteDance के इन-हाउस  लार्ज लैंग्वेज मॉडल इकोसिस्टम Doubao को शामिल किया गया है. 

यह भी पढ़ें: 99% लोग स्मार्टफोन पर गलत टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं! आपकी स्क्रीन कभी भी टूट सकती है

Siri, Alexa जैसे वॉयस असिस्सेंट से है अलग 

'AI फोन' असल में वॉयस असिस्टेंट से अलग हैं. यह Siri, Alexa, या Google Assistant से अलग है. वॉयस असिस्टेंट में कोई ऐप वॉयस कमांड पर एक्टिवेट हो जाते हैं. इसके बाद वे चुनिंदा फीचर्स को ही एक्सेस कर पाते हैं. AI फोन में वॉयस कमांड के बाद मोबाइल कुछ ऐसे काम करता है, जो कोई इंसान मोबाइल चला रहा हो.

---- समाप्त ----
