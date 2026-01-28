scorecardresearch
 
Nikon Z50II Review: शुरू कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो परफेक्ट है ये कैमरा

Nikon Z50II review: एक कैमरा खरीदना चाहते हैं और अभी कैमरा यूज में प्रो नहीं हैं, तो आपको कम बजट वाला एक ऑप्शन चुनना चाहिए. ऐसे ही एक कैमरे को हमने पिछले दिनों इस्तेमाल किया है, जो शुरुआती बजट में आता है. इसका इस्तेमाल आप फोटो और वीडियो दोनों ही काम में कर सकते हैं. आइए जानते हैं Nikon Z50II की खास बातें.

Nikon Z50II में आपको वीडियो और फोटो दोनों ही काम में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
Nikon Z50II में आपको वीडियो और फोटो दोनों ही काम में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)

वीडियो शूट करने के लिए अमूमन लोग फोन के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं. मगर आप जिन पॉपुलर वीडियोज को YouTube और Instagram पर देखते हैं, वो फोन से नहीं बल्कि एक प्रॉपर कैमरे से शूट किए जाते हैं. बहुत से लोग YouTube पर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं. 

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो एक कैमरे की जरूर जरूर पड़ेगी. शुरुआत भले ही आप फोन से कर लें, लेकिन बेहतर वीडियोज के लिए आपको कैमरे पर स्विच करना होगा. ऐसे ही एक कैमरा को हम पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. 

हम बात कर रहे हैं Nikon Z50II कैमरे की. ये कैमरा फीचर लोडेड है और आकर्षक कीमत पर आता है. इसमें AI का सपोर्ट मिलता है, जो आपकी मेहनत को कम करता है. हमने कुछ दिन इस कैमरे के साथ गुजारे हैं और इस रिव्यू में अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करेंगे. 

कैसा है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी? 

Nikon Z50II का डिजाइन कंपनी के किसी दूसरे Z-सीरीज के कैमरे जैसा ही है. ये रेट्रो मॉर्डन लुक वाला कैमरा है, जिसकी ग्रीप बेहतरीन है. इसकी वजह से आप बड़े लेंस को लगाकर भी कैमरा को एक हाथ से हैंडल कर सकते हैं. इस कैमरे में एक टच स्क्रीन मिलती है. Nikon

टच का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है. स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं. साथ ही इसे आप फोल्ड भी कर पाएंगे. इसका इस्तेमाल आप सेल्फी की तरह भी कर सकते हैं. कुल मिलाकर कैमरा सॉलिड है और इसका लुक प्रीमियम है. 

यह भी पढ़ें: Redmi Note 15 5G Review: सस्ते फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पुराना डिजाइन, Xiaomi के पुराने दिन लौटा पाएगा ये स्मार्टफोन

कैसी है परफॉर्मेंस? 

हम यहां पर स्पेसिफिकेशन्स की बात नहीं करेंगे. यहां बात सिर्फ परफॉर्मेंस की होगी. ये कैमरा बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है, जो इसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक दमदार ऑप्शन बनाते हैं. ऑटो फोकस फीचर अच्छे ढंग से काम करता है. इसमें मल्टी कैमरा सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर मिलता है. 

ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने किसी चिड़िया को सब्जेक्ट के तौर पर चुना है. इसके बाद कैमरा चिड़िया पर ही फोकस करेगा. हालांकि, कुछ-कुछ जगहों पर अगर सब्जेक्ट तेजी से मूव करता है, तो फोकस जम्पी फील होता है. कैमरे में कुल 9 अलग-अलग सब्जेक्ट्स का विकल्प मिलता है. Nikon

इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के भी तमाम ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. कैमरे में तमाम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए बटन दी गई हैं. इसकी वजह से कैमरे को हैंडल करना भी आसान हो जाता है. बात करें टच स्क्रीन की तो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X300 Pro Review: नेक्स्ट लेवल कैमरा एक्सपीरिएंस, स्मार्टफोन नहीं मुकाबला DSLR से है!

कैमरे के साथ दो बैटरी मिलती हैं. इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करने का फीचर मिलता है. कैमरा की बैटरी लाइफ एवरेज है. हालांकि, दो बैटरी की वजह से आपका काम प्रभावित नहीं होगा. कुल मिलाकर ये कैमरा एक बेहतरक स्टार्टर पैकेज है. Nikon

बॉटम लाइन 

Nikon Z50II एक बेहतरीन कैमरा है, जिसे आप कंटेंट क्रिएशन के लिए खरीद सकते हैं. इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर फोटोज कैप्चर करने के लिए तमाम जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें फुल फ्रेम सेंसर और बेहतरीन ईमेज क्वालिटी मिलती है. इसमें ऑटोफोकस के साथ सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर मिलता है. 

इसका इस्तेमाल आप हाईब्रिड यूज के लिए कर सकते हैं. हालांकि, कैमरा कहीं-कहीं अटकता है. खासकर रात के वक्त जब आप कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए एक बेहतरीन डिवाइस चाहते हैं, तो इसे चुन सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर ये कैमरा 97,990 रुपये में लिस्ट है. हालांकि, इसे आप सस्ते में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. 

रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----
