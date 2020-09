US Open: 24वें ग्रैंड स्लैम की ओर बढ़ रहीं सेरेना, एंडी मरे और दिमित्रोव बाहर

अपने 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगीं सेरेना विलियम्स ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई, लेकिन अनुभवी एंडी मरे और ग्रिगोर दिमित्रोव पुरुष एकल से बाहर हो गए.

अपने 23 ग्रैंड स्लैम में से छह टूर्नामेंट फ्लाशिंग मीडोज में जीतने वाली सेरेना ने गुरुवार रात आर्थर ऐश स्टेडियम विश्व में 117वें नंबर की रूसी खिलाड़ी मारग्रिटा गैस्पारयान को 6-2, 6-4 से हराया. अमेरिकी ओपन में सेरेना की जीत का रिकॉर्ड 103 पर पहुंच गया.

सेरेना का अगला मुकाबला 2017 की यूएस ओपन चैम्पियन और यहां 26वीं वरीय स्लोएन स्टीफंस से होगा जिन्होंने ओल्गा गोर्वात्सोवा को 6-2, 6-2 से पराजित किया.

सेरेना का स्टीफंस के खिलाफ रिकॉर्ड 5-1 है, लेकिन इन दोनों के बीच आखिरी मुकाबला 2015 में फ्रेंच ओपन में हुआ था. स्टीफंस ने आखिरी बार 2013 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेरेना को हराया था.

पुरुष वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम ने भारत के सुमित नागल के खिलाफ 6-3, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की, जबकि तीसरे वरीय और पिछले साल के उपविजेता दानिल मेदवेदेव ने 116वीं रैंकिंग के ऑस्ट्रेलियाई क्रिस्टाफेर ओकोनेल को 6-3, 6-2, 6-4 से पराजित किया.

