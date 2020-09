US Open: वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच तीसरे दौर में, जीत के रिकॉर्ड को पहुंचाया 25-0 पर

सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने इस साल पहली बार टाईब्रेकर गंवाने के बाद चार सेट में जीत दर्ज कर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया. उधर, महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त कारोलिना प्लिसकोवा दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाईं.

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच ने काइल एडमंड को 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2 से हराया. पहला सेट एक घंटे से अधिक समय तक चला जिसे एडमंड ने टाईब्रेकर में अपने नाम किया. इससे पहले इस साल जोकोविच ने सभी 10 अवसरों पर टाईब्रेकर में जीत दर्ज की थी.

इसके बाद हालांकि जोकोविच ने दबदबा बना दिया और इस साल के अपने रिकॉर्ड को 25-0 पर पहुंचाया. इस बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के रूप में अपना 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता था.

महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्लिसकोवा का सफर दूसरे दौर में थम गया. उनके पास दूसरे सेट में दो सेट प्वाइंट थे, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा पाईं. फ्रांस की कारोलिन गर्सिया ने उन्हें 6-1, 7-6 (2) से पराजित किया.

इस बीच 2018 की चैम्पियन नाओमी ओसाका को कामिला जियोर्जी पर 6-1, 6-2 से जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2016 की चैम्पियन एंजेलिक कर्बर ने अन्ना लेना फ्रीडसम के खिलाफ एक घंटा 40 मिनट कोर्ट पर बिताए. उन्होंने यह मैच 6-3, 7-6 (6) से जीता.

छठी वरीयता प्राप्त पेट्रा क्विटोवा ने कैटरीना कोजलोवा को 7-6 (3), 6-2 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया. पुरुष वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त स्टेफेनोस सिटसिपास ने अमेरिका के 168वीं रैंकिंग के मैक्सिम क्रेसी को 7-6 (2), 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई.

जर्मनी के पांचवीं वरीयता प्राप्त अलेक्सांद्र जेवरेव ने अमेरिका के वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाले ब्रैंडन नकाशिमा को 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1 से पराजित किया. उन्होंने दूसरा सेट टाईब्रेकर में गंवाने के बाद अपनी तीखी सर्विस से अपने 19 साल के प्रतिद्वंद्वी को पस्त किया.

बेल्जियम के सातवें वरीय डेविड गोफिन ने दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस को 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4 से, जबकि कनाडा के 12वें वरीय डेनिस शापोवालोव ने दक्षिण कोरिया के क्वोन सून वू को 6-7 (5), 6-4, 6-4, 6-2 से शिकस्त दी.