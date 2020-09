US Open: होटल नहीं किराए के घर में ठहरे हैं टेनिस स्टार जोकोविच, क्या है वजह?

सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने अपने शानदार करियर में अब तक 14 करोड़ डॉलर के अलावा विज्ञापनों से भी कई करोड़ डॉलर कमाए हैं और ऐसे में अगर वह यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान होटल के बजाय किराए पर बड़ा घर लेकर ले रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं.

वह दो पखवाड़े तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए 40,000 डॉलर (29 लाख रुपये) किराया दे रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में इससे मिलने वाले आराम की कोई लागत नहीं है.

जोकोविच ने दूसरे दौर में जीत दर्ज करने के बाद कहा, ‘जैसे ही हमें होटल के बजाय के किसी घर में रहने का विकल्प दिया गया, मैंने तुरंत इस पर अमल किया. मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया.’

उन्होंने कहा, ‘किसी भी खिलाड़ी के पास ऐसा मौका था. यह केवल शीर्ष खिलाड़ियों के लिए ही विशेषाधिकार नहीं था. कोई भी पैसा खर्च करके किराए के घर में रह सकता था. मैं जानता हूं कि बहुत कम खिलाड़ी किराए पर घर लेकर रह रहे हैं, लेकिन यह अपनी पसंद है.’

Nothing like celebrating with family after a win in your (virtual) box ❤️@DjokerNole I #USOpen pic.twitter.com/EeNXAfcLjD