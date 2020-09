US Open: बर्थडे ब्वॉय थीम से हारे सुमित नागल, दूसरे दौर में थमा भारत के स्टार का सफर

124वीं रैंकिंग वाले भारत के स्टार टेनिस प्लेयर सुमित नागल वर्ल्ड नंबर-3 ऑस्ट्रिया के डोमिनक थीम से पार नहीं पा सके. अमेरिकी ओपन के दूसरे दौर के मुकाबले में थीम ने उन्हें 6-3, 6-3, 6-2 से मात दी. इसके साथ ही डोमिनक थीम ने अपने 27वें जन्मदिन पर जीत का स्वाद चखा.

अब तीसरे दौर में थीम का सामना क्रोएशिया के मारिन सिलिक से होगा. भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अमेरिकी ओपन सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला था. पहले दौर में उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी ब्रैडले क्लान को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से मात दी थी.

Qualifies into the main draw last year. Makes it to Round 2 this year.



Sumit Nagal always leaves it all on the court.@NagalSumit I #USOpen pic.twitter.com/uyk054v3zl