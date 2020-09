US Open: वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच का अजेय सफर जारी, जीत का रिकॉर्ड 24-0

नोवाक जोकोविच ने 2020 में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए आसान जीत के साथ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी किशोरी कोको गॉफ को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा. कोविड-19 महामारी के कारण इस बार यूएस ओपन में दर्शकों को अनुमति नहीं दी गई है.

विश्व के नंबर एक सर्बियाई खिलाड़ी ने अपना 18वें ग्रैंड स्लैम जीतने के अभियान की शुरुआत दामिर दाजुमहर पर 6-1, 6-4, 6-1 की जीत से की. इस तरह से उन्होंने इस साल अपना रिकॉर्ड 24-0 पर पहुंचा दिया है. उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था.

जोकोविच ने मैच के बाद कहा, ‘मैं अपने इस विजय क्रम को निश्चित तौर पर जारी रखना चाहता हूं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन इसे पहली प्राथमिकता मानता हूं. यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रेरणा जरूर है. इससे मुझे अधिक दमदार और बेहतर खेल दिखाने की प्रेरणा मिलती है.’

