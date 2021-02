100 साल में पहली बार इंग्लैंड को मिली 2 दिन में शिकस्त, जानिए क्या है रिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम को भारत के हाथों तीसरे टेस्ट में 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में खेला गया यह डे-नाइट टेस्ट महज दो दिन में समाप्त हो गया. 1921 के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम को दो दिन में हार मिली है.

सौ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दो दिन में मात दी थी. साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट मैच दो दिन में खत्म हुआ है. पहली बार 1882 में ओवल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दो दिन में हराया था.

☝️ 6/38

☝️ 5/32



For his outstanding bowling performance, Axar Patel has been named the Player of the Match in the third #INDvENG Test 🌟 pic.twitter.com/cg3ESNIZCU