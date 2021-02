अक्षर पटेल ने खोला राज, बताया- मैच में पंत क्यों वसीम कहकर बुला रहे थे

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कीपिंग कर रहे हैं. पंत चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दो शानदार कैच लपके थे और स्टंपिंग भी की थी. पंत का ये प्रदर्शन अहमदाबाद टेस्ट मैच में भी जारी रहा. ऋषभ विकेट के पीछे काफी एक्टिव रहते हैं. कमेंट करने के साथ वो गेंदबाजों की मदद भी करते रहते हैं.

अहमदाबाद टेस्ट मैच में ऋषभ पंत विकेट के पीछे से स्पिनर अक्षर पटेल को वसीम कहकर बुला रहे थे. क्रिकेट फैंस इस सोच में पड़ गए कि पंत अक्षर पटेल को आखिर वसीम कहकर क्यों बुला रहे हैं. हालांकि, इस रहस्य पर से पर्दा अक्षर पटेल ने खुद हटाया.

मैच के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो अक्षर पटेल ने कहा कि पंत को लगता था कि मेरी ऑर्म बॉल वसीम अकरम की तरह होती है. इस कारण वह मुझे इस नाम से बुला रहा था. अक्षर पटेल ने कहा कि अजिंक्य रहाणे मुझे इसी नाम से बुलाते हैं और ऋषभ पंत ने भी इस नाम को पकड़ लिया.

'सपना सच होने जैसा'

अपने घरेलू मैदान और घरेलू लोगों के सामने खेलने पर अक्षर पटेल ने कहा कि यह सपना सच होने जैसा है. आप अपने लोगों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. टेस्ट की तैयारी पर उन्होंने कहा कि जब भी मैं फर्स्ट क्लास और इंडिया-ए के लिए खेलता था तो दिमाग में यही रहता था कि यहां अच्छा करूंगा तो टेस्ट में मौका मिलेगा और अब वही हो रहा है.

