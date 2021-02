अहमदाबाद में अक्षर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, दिग्गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ा

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से रौंद दिया. भारत की जीत के हीरो स्पिनर अक्षर पटेल रहे. मैच में 11 विकेट लेने वाले अक्षर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. इसी के साथ अक्षर पटेल डे-नाइट टेस्ट मैच में 11 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

अक्षर पटेल ने पहली पारी में 38 रन देकर 6 विकेट झटके और दूसरी पारी में उन्होंने 32 रन देकर पांच विकेट चटकाए. अक्षर पटेल से पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के नाम था. उन्होंने ब्रिस्बेन में श्रीलंका 62 रन देकर 10 विकेट झटके थे. वहीं, वेस्टइंडीज के देवेंद्र बिशू दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ 174 रन देकर 10 विकेट चटका चुके हैं.

इसके अलावा अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में पांच विकेट झटकने वाले महज तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं. उनसे पहले लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन, रविचंद्रन अश्विन ने भी ये कारनामा किया है. अक्षर पटेल महज दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले दो टेस्ट मैचों में 3 बार पांच विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है. उनसे पहले नरेंद्र हिरवानी ने भी ये कारनामा किया था.

Local boy gets top honours 🔝



A total of 1️⃣1️⃣ wickets in the match 👌🏻



Congratulations to @akshar2026 👏👏#TeamIndia #INDvENG #PinkBallTest @Paytm pic.twitter.com/3GGhNC563I