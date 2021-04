चोट के कारण फाइनल से हटे बजरंग, रवि ने एशियाई खिताब बरकरार रखा

भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने मजबूत प्रदर्शन से अपना एशियाई चैम्पियनशिप खिताब बरकरार रखा, लेकिन बजरंग पूनिया को कोहनी की चोट की वजह से शनिवार को ताकुतो ओटोगुरो के खिलाफ फाइनल से हटने के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

बजरंग ने पीटीआई से कहा कि वह अपनी दाईं कोहनी की चोट को बढ़ाना नहीं चाहते थे. उन्होंने कहा कि उन्हें कोरिया के योंगसियोक जियोंग के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दौरान दर्द होना महसूस हुआ था.

उन्होंने कहा, ‘जब मैं कोरियाई खिलाड़ी को खींच रहा था तो मेरी कोहनी में दर्द होने लगा था. विश्व चैम्पियनशिप के दौरान मुझे इसी कोहनी में चोट लगी थी. कोचों ने सलाह दी कि मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ओलंपिक करीब हैं इसलिए मैंने हटने का फैसला किया.’

बजरंग को 65 किग्रा भार वर्ग के शुरुआती मुकाबले में कोरिया के योंगसियोग जियोंग पर जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने मंगोलिया के बिलगुन सरमानदाख को हराकर फाइनल में प्रवेश किया.

बजरंग 2018 विश्व चैम्पियनशिप के खिताबी मुकाबले में और पिछले साल एशियाई चैम्पियनशिप के फाइनल में ओटोगुरो से हार चुके हैं. फाइनल में वह जापानी पहलवान के खिलाफ खुद के प्रदर्शन को देख सकते थे, लेकिन उनके हटने से ऐसा नहीं हो सका.

Many congratulations to #TOPSAthlete Ravi Dahiya 🤼‍♂️ who retains his title in Men’s 57 kg at the Asian Wrestling Championships after beating Iran’s Alireza Sarlak 9-4.#Wrestling pic.twitter.com/CDJtMpXYXi