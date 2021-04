IPL: शाहरुख बोले- किसी भी स्थान पर बैटिंग कर टीम को उबार सकता हूं

पंजाब किंग्स के शाहरुख खान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 'फिनिशर' की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस युवा बल्लेबाज ने कहा कि वह किसी भी तरह की परिस्थिति और किसी भी स्थान पर खेलने की क्षमता रखता है.

शाहरुख खान ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को 36 गेंदों पर 47 रन बनाए, जिससे पंजाब 100 रनों की संख्या पार कर पाया.

उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मेरी भूमिका निचले क्रम में फिनिशर की है, लेकिन आप हर मैच में क्रीज पर उतरते ही ताबड़तोड़ रनों की उम्मीद नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, जब आपको जिम्मेदारी से खेलने की जरूरत होती है.’

Shahrukh Khan misses out on a maiden 50 by three runs as he is caught at deep midwicket for 47 off 36 balls. A fine knock comes to an end.



