IPL: दीपक चाहर को मिला 'मैसेज'- भाई आप अच्छे बॉलर हो, अगला मैच मत खेलना

आईपीएल-14 के 8वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को छह विकेट से हरा दिया. चेन्नई की जीत में तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने अहम भूमिका निभाई. दीपक ने 4 ओवरों में 13 रन देकर 4 विकेट लिए. यह उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. मैच की समाप्ति के बाद शार्दुल ठाकुर ने दीपक चाहर का मजेदार इंटरव्यू लिया. दीपक ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि पहले मैच के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अगला मैच नहीं खेलने की सलाह मिली थी.

दीपक चाहर ने कहा, 'पहला मैच हारने के बाद हमारे लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी था. मुझे काफी खुशी है कि इस जीत में योगदान दे पाया. आज के प्रदर्शन को देखकर कहना पड़ेगा कि वानखेड़े मेरा फेवरेट ग्रांउड है. यहां शुरुआत में थोड़ी मदद मिलती है. हालांकि, हमारे पिछले मैच में ऐसा नहीं था और काफी रन बने थे. पिछले मैच के बाद काफी टीम मीटिंग हुई. एक गेंदबाज के तौर पर आपको प्लान- A,B,C पर गेंदबाजी करना मुश्किल होता है. आज (शुक्रवार को) सिर्फ प्लान-A से काम चलता गया. शायद वह मीटिंग हमारे आने वाले मैचों में काम आ जाए.'

