IPL में दूसरे दर्जे के ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स के सामने कीवी क्रिकेटरों की अनदेखी: साइमन डूल

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों के सामने उनके देश के क्रिकेटरों को हमेशा से नजर अंदाज कर दिया जाता रहा है.

डूल ने यह टिप्पणी डेवोन कॉनवे के आईपीएल नीलामी में नहीं चुने जाने के कुछ दिन बाद धमाकेदार बल्लेबाजी के संदर्भ में की. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कॉनवे की 59 गेंदों पर खेली गई 99 रनों की धमाकेदार पारी से न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में सोमवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रनों से जीत दर्ज की.

लेकिन डूल का मानना है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों का अच्छा प्रदर्शन भी मायने नहीं रखता. भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कॉनवे की प्रशंसा में लिखा था, ‘डेवोन कॉनवे केवल चार दिन की देरी हुई, लेकिन क्या शानदार पारी थी.’

इस पर डूल ने ट्वीट किया, ‘पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह मायने रखता है. आईपीएल में वर्षों से दूसरे दर्जे के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जाता रहा है. लगता है कि आईपीएल के बाहर केवल बिग बैश प्रतियोगिता ही ऐसी है जिसके प्रदर्शन पर गौर किया जाता है.’

Not sure it matters @ashwinravi99 NZ players have continually been overlooked for second rate Australians in the IPL for years. Seems outside of IPL big bash is the only comp looked at.. #player #NZcricket