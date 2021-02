मोहम्मद अजहरुद्दीन बोले- IPL ऑक्शन के 2 मिनट बाद ही विराट भाई का आया था मैसेज

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 37 गेंदों में शतक जड़कर सुर्खियों में आने वाले केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में जलवा बिखेरेंगे. IPL की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को 20 लाख में खरीदा है. इसके साथ ही RCB ने केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज का विराट कोहली के साथ खेलने का सपना भी पूरा कर दिया.

ऑक्शन के बाद अजहरुद्दीन के लिए एक और खुशी आनी बाकी थी. उन्हें एक अनजाने नंबर से मेसेज आया, जिसमें उनकी तारीफ की गई. अजहरुद्दीन ने अंग्रेजी वेबसाइट स्पोर्ट्सकीड़ा को बताया कि नीलामी के दो मिनट बाद, विराट भाई का मेसेज मेरे पास आया, 'वेलकम टु RCB, ऑल द बेस्ट, विराट हियर. इस मेसेज ने मुझे काफी इमोशनल कर दिया. यह ऐसा था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था.

विराट कोहली को अपना आदर्श मानने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि इसे लेकर मैं काफी खुश हूं. विराट भाई को मैं क्रिकेट आइकॉन मानता हूं. विराट भाई के साथ खेलना हमेशा से मेरा सपना है. मैं उनकी टीम का हिस्सा होकर काफी उत्साहित और खुश हूं.

The very talented Mohammed Azharuddeen is #NowARoyalChallenger! 🤩



A huge warm welcome to the RCB #ClassOf2021. 🙌🏻



Price: 20L#PlayBold #BidForBold #WeAreChallengers #IPLAuction pic.twitter.com/B6ZYEyon4Z