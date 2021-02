न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज ने बनाए ताबड़तोड़ 99 रन, अश्विन बोले- 4 दिन लेट हो गए

न्यूजीलैंड ने टी-20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से शिकस्त दे दी. न्यूजीलैंड की जीत के हीरो मध्यक्रम के बल्लेबाज डेवन कॉनवे रहे. उन्होंने 59 गेंदों में शानदार 99 रन बनाए. कॉनवे की पारी पर भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रिएक्ट किया है. उन्होंने ट्वीट किया कि डेवन कॉनवे आप चार दिन लेट हो गए, लेकिन क्या पारी रही.

आर अश्विन ने इसलिए डेवन कॉनवे को लेकर ये बात कही है, क्योंकि 18 फरवरी को आईपीएल का ऑक्शन हुआ था और इसके चार दिन बाद 22 फरवरी को उन्होंने दमदार पारी खेली. अश्विन के कहने का मतलब ये है कि अगर वो 18 फरवरी को इस पारी को खेलते तो उनको कोई खरीदार मिल जाता. 29 वर्षीय डेवन कॉनवे आईपीएल 2021 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे. डेवन कॉनवे ने खुद की बेस प्राइस 50 लाख रखी थी.

Devon Conway is just 4 days late, but what a knock 👏👏👏 #AUSvNZ