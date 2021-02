IPL Auction: RCB ने मैक्सवेल को खरीदने के लिए की थी खास प्लानिंग, VIDEO

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2021 की नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली थी. आरसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में टीम के डायरेक्टर माइक हेसन नीलामी का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं. आरसीबी ने IPL 2021 के लिए ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपये में खरीदा है.

आरसीबी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'बोल्ड डायरीज: ग्लेन मैक्सवेल के लिए नीलामी का पूर्वाभ्यास. इसी रणनीति और योजना के कारण हम ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल कर सके.' माइक हेसन इस वीडियो में नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगा रहे हैं.

हेसन की भविष्यवाणी नीलामी के दिन सच साबित हुई. बता दें कि ऑक्शन के दौरान मैक्सवेल के लिए सीएसके और आरसीबी में काफी जद्दोजहद हुई थी. अंत में आरसीबी मैक्सवेल को खरीदने में कामयाब रही थी. माइक हेसन वीडियो में कह रहे हैं, 'मैक्सवेल 10-15 ओवरों में काफी घातक हो सकते हैं. 2014 से बीच के ओवरों में मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट 161.5 और औसत 28 का रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है.

