मोटेरा में 'डे-नाइट जंग': अब पिंक बॉल से इंग्लैंड को समेटने का चैलेंज

पिछले मैच में बड़ी जीत के बावजूद भारत को मोटेरा की नई नवेली पिच पर बुधवार से शुरू होने वाले डे-नाइट मैच में इंग्लैंड को संकट में डालने के लिए गुलाबी गेंद से जुड़े सवालों का उचित समाधान निकालना होगा. चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट दोपहर 2.30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है.

अहमदाबाद कई उपलब्धियों का गवाह

अहमदाबाद वह क्रिकेटिया स्थल है, जो भारतीय क्रिकेट से जुड़ी कई उपलब्धियों का गवाह रहा है. सुनील गावस्कर ने यहीं 10,000 टेस्ट रन पूरे किए, तो कपिल देव ने यहीं पर 83 रन देकर 9 विकेट लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बाद में रिचर्ड हैडली का सर्वाधिक टेस्ट विकेट का तत्कालीन रिकॉर्ड भी इसी मैदान पर तोड़ा.

