IPL: आज वॉर्नर के सनराइजर्स के सामने KKR के वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान, जोरदार होगी टक्कर

आईपीएल के 14वें सीजन के तीसरे मैच में रविवार को चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. दोनों टीमें अपने अभियान का आगाज करेंगी. कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुआई इस बार सीमित ओवरों के सबसे सफल कप्तानों में से एक इयोन मॉर्गन कर रहे हैं. उन्होंने पिछले सत्र में यूएई में दिनेश कार्तिक से टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी संभाली थी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

पिछली बार रन रेट में पिछड़ गई थी KKR टीम

पिछले सत्र में केकेआर के सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के समान अंक थे. केकेआर हालांकि नेट रन रेट में पिछड़ गया और लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाया था. मोर्गन पहली बार पूर्णकालिक कप्तान की जिम्मेदारी संभाल रहे और ऐसे में सभी की निगाहें इंग्लैंड के वनडे विश्व कप विजेता कप्तान पर होंगी, जो कि दो बार के आईपीएल चैम्पियन को खोई प्रतिष्ठा दिलाने के लिये प्रतिबद्ध लगते हैं.

All geared up for leg 1️⃣/4️⃣ 💪🏼 Ningal tayaraa, Chennai? 👊🏼 🎨 by @bohrasisters #KKRHaiTaiyaar #IPL2021 pic.twitter.com/1rjVhC3YNO

KKR vs SRH: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 19 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 12 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स को 7 में सफलता मिली (इस दौरान एक मुकाबला टाई रहा, जिसमें कोलकाता ने बाजी मारी) .

केकेआर के पास शुभमन गिल के रूप में शीर्ष क्रम में शानदार बल्लेबाज हैं, जो कि तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं, जबकि राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा और अनुभवी कार्तिक के रूप में उसके पास अच्छे भारतीय बल्लेबाज हैं.

इसके अलावा कप्तान मोर्गन हैं, जो किसी भी तरह की आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. आंद्रे रसेल आक्रामक बल्लेबाजी के पर्याय हैं और किसी भी गेंदबाजी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

इस बार आंद्रे रसेल को करना होगा कमाल

रसेल पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उन्होंने 9 पारियों में 13 की औसत से 117 रन बनाए थे. वह किसी भी मैच में मैच विजेता प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और जमैका के इस खिलाड़ी पर अत्याधिक निर्भरता केकेआर को महंगी पड़ी थी.

वेस्टइंडीज के एक अन्य खिलाड़ी सुनील नरेन भी यूएई में नहीं चल पाए थे. केकेआर के पास अब उनके स्थान पर शाकिब अल हसन के रूप में अच्छा विकल्प है.

चेपॉक की धीमी पिच पर निगाहें 40 साल के हरभजन सिंह पर भी टिकी रहेंगी, जो अपने संभवत: आखिरी आईपीएल में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ना चाहेंगे. केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में मिस्ट्री स्पिनर भी हैं.

भुवी की वापसी से SRH को मिली ताकत

आईपीएल में जिन टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता रही है, उनमें सनराइजर्स हैदराबाद भी शामिल है. वह पिछले साल दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी.

Prep done. Players are ready and excited to kick off their campaign tomorrow. Hoping for a successful #IPL2021 @SunRisers #OrangeArmy #OrangeOrNothing pic.twitter.com/AAkVKAS3pt