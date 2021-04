‘Mr. IPL' रैना का वही पुराना अंदाज, वापसी पर जमाया धमाकेदार अर्धशतक

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना की आईपीएल में वापसी धमाकेदार रही. रैना ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में शानदार 54 रनों की पारी खेली. उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर छक्के के साथ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले रैना के ‌आईपीएल करियर का यह 39वां अर्धशतक है. साथ ही आईपीएल में पहली बार चेन्नई के शुरुआती मुकाबले में रैना ने अर्धशतक जड़ा है. रैना को क्रिस वोक्स ने रन आउट किया. रैना की इस पारी की बदौलत चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 188 रन बनाए.

