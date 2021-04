IPL: धोनी ने अपने बॉलर्स को बनाया 'निशाना', बोले- बेहद ढीली गेंदें डालीं

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के अपने पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद उनके गेंदबाजों को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा. जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिल्ली ने तीन विकेट खोकर आठ गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया. शिखर धवन ने 85 और पृथ्वी शॉ ने 72 रन की पारियां खेलीं.

धोनी ने कहा, ‘हम बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे. गेंदबाज अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके और बेहद ढीली गेंदें डालीं. उन्होंने सबक ले लिया है और आगे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे.’

