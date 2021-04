जोरदार फॉर्म में पृथ्वी शॉ... विजय हजारे ट्रॉफी के बाद IPL में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ओपनर पृथ्वी शॉ ने आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है. पृथ्वी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 72 रनों (38 गेंद, 9 चौके, 3 छक्के) की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 7 विकेट से हरा दिया. उन्होंने मोईन अली की गेंद पर चौका जड़कर 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. पृथ्वी शॉ के आईपीएल करियर का यह सातवां अर्धशतक है. पृथ्वी को ड्वेन ब्रावो ने मोईन अली के हाथों कैच आउट कराया.

21 साल के पृथ्वी ने आईपीएल से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में यादगार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 165.40 की लाजवाब औसत से 827 रन बना डाले थे, जिसमें चार शतक शामिल थे. पृथ्वी ने विजय हजारे के एक सीजन में मयंक अग्रवाल के सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

