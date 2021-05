SRH vs RR: दोनों का एक जैसा हाल- सनराइजर्स की किस्मत बदल पाएंगे नए कप्तान?

आईपीएल के 14वें सीजन के 28वें मैच में रविवार को दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. खराब फॉर्म से जूझ रही सनराइजर्स ने राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटाकर केन विलियमसन को कमान सौंपी है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर बाद 3.30 बजे शुरू होगा.

रॉयल्स ने अब तक 6 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स ने 6 में से एक मैच में जीत दर्ज की है. रॉयल्स अंक तालिका में 7वें और सनराइजर्स सबसे नीचे 8वें स्थान पर है .

SRH vs RR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक (2013-2020) 13 मुकाबले हुए हैं. सनराइजर्स ने 7, जबकि राजस्थान ने 6 मैचों में बाजी मारी है. पिछले 5 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 बार राजस्थान रॉयल्स को मात दी.

संजू सैमसन की अगुआई वाली रॉयल्स लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. उसे दूसरे मैच में पहली सफलता मिली और इसके बाद फिर दो मैच हार गई. कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने के बाद फिर उसे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा.

जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी का रॉयल्स के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ा है. बल्लेबाजी पूरी तरह से सैमसन पर निर्भर हो गई, जो पहले मैच में 119 रन बनाने के बाद नहीं चल सके हैं. सलामी बल्लेबाज जोस बटलर अभी तक छह मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं जमा सके.

मध्यक्रम में डेविड मिलर ने पांच मैचों में एक ही अर्धशतक जड़ा है, जबकि रियान पराग का सर्वाधिक स्कोर 25 रन रहा है. गेंदबाजी में महंगे खरीदे गए क्रिस मॉरिस 6 मैचों में 11 विकेट ले सके हैं, लेकिन टीम को अपने दम पर जिताने में नाकाम रहे.

राहुल तेवतिया को 6 मैचों में 1 ही विकेट मिला है. सीनियर तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 4 और बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान ने 6 मैचों में 5 विकेट लिये हैं. युवा चेतन सकारिया ने 6 मैचों में 7 विकेट चटकाए हैं.

दूसरी ओर सनराइजर्स पिछले दोनों मैच हार चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हालांकि वे बदकिस्मती से सुपर ओवर में हार गए. सनराइजर्स की बल्लेबाजी डेविड वॉनर्र, मनीष पांडे, जॉनी बेयरस्टो और केन विलियमसन पर निर्भर है.

वॉर्नर ने दो अर्धशतक जमाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए. बेयरस्टो का भी यही हाल ही, जबकि विलियमसन ने तीन ही मैच खेले और 66 उनका उच्चतम स्कोर रहा.

