IPL: इस गेंदबाज ने RCB को किया तहस-नहस, कोहली-मैक्सवेल-डिविलियर्स पस्त

आईपीएल-14 के 26वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 34 रनों से मात दी. पंजाब की जीत में हरप्रीत बराड़ की अहम भूमिका रही. मौजूदा आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे 25 साल के बराड़ ने 4 ओवरों 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उऩ्होंने विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को लौटाया. इससे पहले बराड़ ने बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाते हुए 17 गेंदों पर नाबाद 25 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. आरसीबी तीसरे पायदान पर कायम है.

बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली (35) को बोल्ड किया. यह बराड़ के आईपीएल करियर का पहला विकेट था. फिर अगली ही गेंद पर बराड़ ने ग्लेन मैक्सवेल (0) को बोल्ड कर दिया. इसके बाद अपने अगले ओवर में बराड़ ने एबी डिविलियर्स (3) को केएल राहुल के हाथों कैच कराया.

हरप्रीत बराड़ पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल मैच में तीन विकेट चटकाने के साथ ही 25 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं. युवराज सिंह (2009), पॉल वल्थाटी (2011), मार्कस स्टोइनिस (2016) और अक्षर पटेल (2017) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं

