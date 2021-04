IPL: क्रिस गेल ने RCB के जेमिसन को धोया, 1 ओवर में जड़े ताबड़तोड़ 5 चौके

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के कैरेबियाई धुरंधर क्रिस गेल का जलवा देखने को मिला. गेल ने आईपीएल-14 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के एक ओवर में ताबड़तोड़ 5 चौके जड़ दिए.

41 साल के गेल ने 24 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उन्हें डेनियल सैम्स ने एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया. पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 179/5 रन बनाए. कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 91 रनों (57 गेंदें, 7 चौके, 5 छक्के) की जोरदार पारी खेली.

पारी का छठा ओवर काइल जेमिसन फेंकने आए थे. पहली चार गेंदों पर क्रिस गेल ने लगातार चार चौके जड़ दिए. लेकिन वह पांचवीं गेंद जो फुलटॉस थी, उसे बांउड्री पार नहीं भेज सके. ओवर की आखिरी गेंद पर गेल ने एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार चौका जड़ दिया.

गेल ने आईपीएल करियर में दूसरी बार एक ओवर में 5 चौके जड़े हैं. इससे पहले उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैच में एक ओवर में 5 चौके लगाए थे.

IPL: एक ओवर में- 5 चौके मारने वाले बल्लेबाज

- शेन वॉटसन vs आरसीबी, 2008 (प्लस 1 छक्का)

- एडम गिलक्रिस्ट vs दिल्ली डेयरडेविल्स, 2009

- महेला जयवर्धने vs डेक्कन चार्जर्स, 2010

- एडन ब्लिजार्ड vs दिल्ली डेयरडेविल्स, 2011

- क्रिस गेल vs पुणे वॉरियर्स, 2013

- सचिन तेंदुलकर vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 2013

- डेविड वॉर्नर vs सीएसके, 2014

- सुरेश रैना vs पंजाब किंग्स, 2014 (प्लस 2 छक्के)

- शेन वॉटसन vs राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, 2016

- क्रिस गेल vs आरसीबी, 2021

इससे पहले गुरुवार को 25वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के पृथ्वी शॉ ने पारी के पहले ही ओवर में लगातार छह चौके जड़ दिए थे. पृथ्वी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज शिवम मावी के खिलाफ यह कारनामा किया था.

IPL: एक ओवर में - 6 गेंदों में 6 चौके

पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स) vs शिवम मावी- KKR, 2021

अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स) vs एस अरविंद- RCB, 2012

आईपीएल में 6 गेंदों पर 6 चौके मारने वाले पृथ्वी शॉ दूसरे बल्लेबाज बन गए थे. इससे पहले 2012 में अजिंक्य रहाणे ने यह कारनामा किया था. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए रहाणे ने आरसीबी के गेंदबाज एस अरविंद के ओवर में लगातार 6 चौके जड़े थे.