शिखर धवन ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए दिए 20 लाख रुपये

अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कनसंट्रेटर्स खरीदने के लिए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) को 20 लाख रुपये का दान दिया है. भारतीय अस्पताल कोविड-19 महामारी की घातक दूसरी लहर से परेशानी का सामना कर रहे हैं.

इससे पहले दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी ‘ऑक्सीजन इंडिया’ नाम की इस एनजीओ को एक करोड़ रुपये का दान दिया था. ‘ऑक्सीजन इंडिया’ का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनजीओ) के 250 कारोबारियों द्वारा संचालित किया जाता है.

धवन ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद विभिन्न मैचों में प्राप्त अपनी पुरस्कार राशि को भी दान करने का भी फैसला किया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हम अभी अभूतपूर्व समय में हैं और यह समय की जरूरत है कि हम एक-दूसरे की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करें.’

उन्होंने लिखा, ‘मैं 20 लाख रुपये के अलावा 2021 आईपीएल के दौरान व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए मैच के बाद मिलने वाले पुरस्कार राशि को मिशन ऑक्सीजन के लिए दान करुंगा, जिससे ऑक्सीजन के लिए जरूरी रकम को जमा किया जा सके.’

उन्होंने इसके साथ ही सभी फ्रंटलाइन (चिकित्सा और अन्य जरूरी कार्यों से जुड़े हुए) कर्मियों को धन्यवाद दिया, जो अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के बीच एक वर्ष से अधिक समय से अथक प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम हमेशा अपके ऋणी रहेंगे. मैं सभी से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करता हूं. मास्क का इस्तेमाल करें और स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें.’

इससे पहले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए आईपीएल वेतन का 10 प्रतिशत, जबकि वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करने की घोषणा की है.

I am contributing 10% of my IPL salary towards providing essential medical resources for those in need. My family will make sure it reaches the right places. Jai Hind! pic.twitter.com/XvAOayUEcd