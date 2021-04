IPL: रोहित ने बल्लेबाजों को बनाया निशाना, बोले- हमने फिर वही गलती दोहराई

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 6 विकेट से हार के बाद कहा कि अच्छी शुरुआत के बाद उनकी टीम बीच के ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रही. मुंबई की यह दूसरी हार रही. उसने इस सीजन में अब तक 4 मैच खेले हैं.

मुंबई के 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (45) और स्टीव स्मिथ (33) की पारियों की बदौलत 19.1 ओवरों में चार विकेट पर 138 रन बनाकर जीत दर्ज की. ललित यादव ने भी नाबाद 22 रन की पारी खेली.

That's that from Match 13 of #VIVOIPL as @DelhiCapitals win by 6 wickets to register their third win of the season.



