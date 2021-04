अमित मिश्रा के सामने नहीं टिक पाते हैं रोहित शर्मा, IPL में 7वीं बार बने शिकार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी गेंदबाज अमित मिश्रा ने घातक गेंदबाजी की. चेन्नई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में अमित मिश्रा ने 4 विकेट झटके. दिल्ली के इस स्टार गेंदबाज ने मुंबई की मुश्किलें सबसे पहले तब बढ़ाईं, जब उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा (44) को आउट किया.

रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि मुंबई बड़ा स्कोर बनाएगी. लेकिन अमित मिश्रा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अमित मिश्रा ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराके मुंबई को बड़ा झटका दिया. अमित मिश्रा को रोहित शर्मा का विकेट लेना काफी पसंद भी है. उन्होंने आईपीएल में 7वीं बार रोहित को पवेलियन भेजा.

अमित मिश्रा रोहित शर्मा को आईपीएल में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज हो गए हैं. अमित मिश्रा आईपीएल में किसी बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के संदीप शर्मा और जहीर खान की बराबरी पर आ गए हैं. जहीर खान ने एमएस धोनी को 7 बार, तो वहीं संदीप ने विराट कोहली को भी इतनी ही बार आउट किया है.

