IPL Delhi capitals vs Mumbai Indians match updates Live: मुंबई को दूसरा झटका, आवेश ने सूर्यकुमार को भेजा पवेलियन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का 13वां मैच चेन्नई में मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजा का फैसला किया है. मुंबई इंडियंस की टीम में एक बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की जगह जयंत यादव को शामिल किया गया है. वहीं दिल्ली की टीम दो बदलाव के साथ उतर रही है. क्रिस वोक्स और लुकमान मेरिवाला की जगह शिमरोन हेटमेयर और अमित मिश्रा को मौका दिया गया है.

Live Updates...

- पॉवरप्ले में मुंबई ने बनाए 55 रन- मुंबई इंडियंस ने पॉवरप्ले में एक विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए हैं. रोहित 19 गेंदों पर 29 और सूर्यकुमार 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं. दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अब तक 4 गेंदबाजों को आजमा चुके हैं.

- मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. उन्होंने आर अश्विन के ओवर में 15 रन जड़े हैं. अश्विन के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का पड़ा. रोहित ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्स जड़ा. वह 21 रन बनाकर खेल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव 7 बनाकर क्रीज पर हैं. 4 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 31-1 है.

- मुंबई को पहला झटका लगा है. स्टोइनिस ने डिकॉक को आउट कर दिया है. स्टोइनिस ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक को पवेलियन भेजा. डिकॉक 1 रन बनाकर आउट हुए. 2.1 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 9-1 है.

- दिल्ली की ओर से पहला ओवर मार्कस स्टोइनिस ने किया. उनका सामना रोहित शर्मा ने किया. स्टोइनिस के इस ओवर में कुल 6 रन बने. रोहित 5 और डिकॉक 1 रन बनाकर खेल रहे हैं.

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक तीन मैचों में से 2-2 जीते हैं. दिल्ली की टीम वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराने के बाद इस मैच में खेलेगी, जबकि मुंबई ने छोटे लक्ष्यों का बचाव करते हुए लगातार जीत दर्ज की है.

