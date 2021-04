IPL से हटे इंग्लिश बल्लेबाज लिविंगस्टोन, फ्रेंचाइजी ने बताई ये वजह

राजस्थान रॉयल्स (RR) के इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन जैविक रूप से सुरक्षित माहौल (बायो बबल) में रहने की थकान के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से हट गए हैं. रॉयल्स की टीम ने मंगलवार को यह घोषणा की.

पिछले एक साल से जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहने की थकान के कारण लिविंगस्टोन सोमवार देर रात स्वदेश लौट गए. फ्रेंचाइजी ने लिविंगस्टोन के जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह उनके फैसले का सम्मान करते हैं और इस क्रिकेटर का समर्थन करते रहेंगे.

रॉयल्स ने ट्वीट किया, ‘लियाम लिविंगस्टोन सोमवार देर रात स्वदेश लौट गए, पिछले एक साल में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल की थकान के कारण उन्होंने ऐसा किया. हम समझ सकते हैं और उनके फैसले का सम्मान करते हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे.’

Liam Livingstone has flown back home late last night, due to bubble fatigue accumulated over the past year. We understand and respect his decision, and will continue supporting him in any way we can.#RoyalsFamily pic.twitter.com/stYywf3tBW