IPL: धोनी और विराट में होगी जोरदार जंग, RCB लगा पाएगी 'जीत का पंच'?

आईपीएल के 14वें सीजन के 19वें मैच में रविवार को मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा. विराट कोहली की आरसीबी की निगाह न सिर्फ 2 अंक हासिल करने पर है, बल्कि उसके सामने विजय अभियान जारी रखने की भी चुनौती है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर बाद 3.30 बजे शुरू होगा.

आरसीबी ने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं और वह अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है. दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली सीएसके ने पहला मैच गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और लगातार तीन मैच जीतकर वह दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

आरसीबी ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी और वह अपना यही प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएसके भी लगातार तीन जीत से उत्साहित है और ऐसे में आरसीबी के लिए काम आसान नहीं होगा.

CSK vs RCB : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. चेन्नई ने 16, जबकि बेंगलुरु ने 9 में जीत हासिल की है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा. पिछले 5 मैचों में चेन्नई ने बेंगलुरु को 3 बार मात दी.

कोहली और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में रॉयल्स के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी थी और ये दोनों सीएसके के विविधतापूर्ण आक्रमण के सामने फिर से टीम को अच्छी शुरुआत देने का प्रयास करेंगे. आरसीबी ने इस सत्र में अच्छी शुरुआत की है और कोहली लंबी अवधि की लीग में निरंतरता बनाए रखने के महत्व को समझते हैं.

आरसीबी की बल्लेबाजी कोहली, दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलियाई ग्लेन मैक्सवेल पर काफी निर्भर है. पडिक्कल के अच्छे फॉर्म से भी टीम को लाभ मिला है. आरसीबी के बल्लेबाजों का हालांकि अब दीपक चाहर से सामना होगा, जो शुरू में विकेट हासिल करने में माहिर हैं.

आरसीबी के गेंदबाजों ने भी अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. मोहम्मद सिराज ने प्रभाव छोड़ा है, लेकिन अब उनका सामना सीएसके से है, जिसके पास निचले क्रम में भी अच्छे बल्लेबाज हैं और शुरू में विकेट गंवाने से वह दबाव में नहीं आती है.

