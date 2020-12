क्रिस्टियानो रोनाल्डो कब तक खेलेंगे? स्टार फुटबॉलर ने तैयार किया ये प्लान

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फरवरी में 36 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनका संन्यास लेने या मैचों की संख्या कम करने का कोई इरादा नहीं है. जुवेंटस और पुर्तगाल के इस स्टार ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैं अब भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं. मैं फुर्तीला हूं और अपनी जिंदगी के अच्छे दौर में हूं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे अधिक से अधिक वर्षों तक खेलने की उम्मीद है, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छिपा है कोई नहीं जानता.’ इस स्टार स्ट्राइकर को अभी जुवेंटस के साथ एक और सत्र बिताना है. उनका अनुबंध 2022 में समाप्त होगा और वह तब भी संन्यास पर विचार नहीं करेंगे.

A short break that I’ll allways remember for the best reasons. Good times and great memories with my family, my friends and my warm fans from Dubai. But now it’s time to get back to work! The batteries are fully charged so that I can return stronger and more motivated than ever. pic.twitter.com/fHpWVoIScr