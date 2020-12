ढाबे में घुसी मोहम्मद अजहरुद्दीन की कार, बाल-बाल बचे पूर्व भारतीय कप्तान

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी ढाबे में घुस गई. इस हादसे में अजहरुद्दीन बाल-बाल बचे हैं. जानकारी के मुताबिक ये हादसा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल थाने के पास हुआ. 57 साल के पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने परिवार के साथ रणथंभौर आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया.

इसी दौरान कार कंट्रोल से बाहर हो गई और फूल मोहम्मद चौराहे पर पलट गई. इस दौरान एक युवक घायल हो गया. दुर्घटना के बाद DSP नारायण तिवारी मौके पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन परिवार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सवाई माधोपुर के रणथंभौर जा रहे थे.

अजहरुद्दीन के साथ आ रहे व्यक्ति को हल्की चोट आई. इसके बाद दूसरी गाड़ी से मोहम्मद अजहरुद्दीन को होटल पहुंचाया गया. अजहर ने 99 टेस्ट मैचों में 45.03 की औसत से 6215 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रन है. इसके अलावा 334 वनडे में उन्होंने 36.92 की औसत से 9378 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 153* रन रहा है.

Former Cricketer Mohammad Azharuddin's car met with an accident in Soorwal, Rajasthan earlier today.



He is unhurt, as per his personal assistant. pic.twitter.com/3hpKRNMMYm