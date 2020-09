रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल में लगाई 'सेंचुरी', वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चाहिए और 9 गोल

स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं. रोनाल्डो ने यह उपलब्धि मंगलवार को पुर्तगाल की नेशन्स लीग में स्वीडन पर 2-1 से जीत के दौरान हासिल की.

35 साल के रोनाल्डो ने 25 मीटर की दूरी से फ्री किक पर टीम की तरफ से पहला गोल दागा और इस तरह से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में गोल का शतक पूरा किया.

🇵🇹 @Cristiano has done it – and with a golazo! The @selecaoportugal No7 becomes the 2nd man in history to score 100 international goals 💯 pic.twitter.com/A5lnFwW7o9