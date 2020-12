ICC WTC रैंकिंग: टीम इंडिया दूसरे स्थान पर बरकरार, फाइनल की उम्मीदें कायम

टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर स्वयं को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के अगले साल होने वाले फाइनल में खेलने की दौड़ में बरकार रखा है. भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कायम है.

भारत ने मेलबर्न में 8 विकेट से जीत के साथ 30 अंक हासिल किए. टीम के 390 अंक हैं और वह 72.2 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है. भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार और धीमी ओवर गति के लिए जुर्माने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर चल रही है. उसके 322 अंकों के साथ 76.6 प्रतिशत अंक हैं.

बुधवार को पहले टेस्ट में पाकिस्तान पर 101 रनों की जीत के साथ न्यूजीलैंड ने तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. टीम को इस जीत से 60 अंक मिले और उसके 66.7 प्रतिशत अंक हो गए हैं.

भारत अंकों के आधार पर शीर्ष पर है, लेकिन आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सत्र में व्यवधान के बाद पिछले महीने अंक प्रणाली में संशोधन किया था. अब शीर्ष दो टीमों का फैसला प्रतिशत अंकों के आधार पर होगा.

आईसीसी ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘न्यूजीलैंड ने स्वयं को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में खेलने की दौड़ में बकरार रखा है.’ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में इंग्लैंड और पाकिस्तान शीर्ष पांच में शामिल हैं.

New Zealand keep themselves in contention of making it to the final of the ICC World Test Championship 🙌



The #WTC21 standings table after the first #NZvPAK Test 👇 pic.twitter.com/IZnHHIPT0S