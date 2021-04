IPL: महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकले 'हिटमैन' रोहित शर्मा, इस मामले में पछाड़ा

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ दिया है.

रोहित शर्मा ने चेन्नई में आईपीएल-14 के नौवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित शर्मा आईपीएल में 217 छक्के मार चुके हैं. उन्होंने इस मैच में दो छक्के जड़े. रोहित 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

महेंद्र सिंह धोनी 216 छक्के जड़कर चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. इस लिस्ट में टॉप पर पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हैं. वह 134 मैचों में 351 सिक्स मार चुके हैं. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एबी डिविलियर्स 171 मैचों में 237 छक्के मारकर दूसरे नंबर पर हैं.

