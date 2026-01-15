scorecardresearch
 
India Open 2026: अब केवल लक्ष्य सेन से ही उम्मीद, क्वार्टरफाइनल में पहुंचे, ये सूरमा बाहर

इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराकर क्वार्ट रफाइनल में जगह बनाई. वहीं, सात्विक-चिराग, किदांबी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, मालविका बंसोड़ और ट्रीसा-गायत्री टूर्नामेंट से बाहर हो गए. अब भारतीय चुनौती पूरी तरह लक्ष्य सेन पर टिकी है.

लक्ष्य सेन ने इंड‍िया ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है (Photo: PTI)
लक्ष्य सेन ने गुरुवार को शानदार और संयमित प्रदर्शन करते हुए USD 9,50,000 (करीब साढ़े 8 करोड़) ईनामी राश‍ि वाले इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. हालांकि, भारत के बाकी दिग्गज खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी, मालविका बंसोड़ और ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद टूर्नामेंट से बाहर हो गए. इस तरह इंडिया ओपन में अब भारत की सारी उम्मीदें सिर्फ लक्ष्य सेन पर टिकी हैं. 

पुरुष एकल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को 21-19, 21-11 से हराया. शुरुआत में लक्ष्य को लय पकड़ने में दिक्कत हुई और निशिमोतो ने 16-11 की बढ़त बना ली थी.  लेकिन 14-18 से पिछड़ने के बाद लक्ष्य ने जबरदस्त वापसी की, लंबी रैलियों और मजबूत डिफेंस से दबाव बनाया और लगातार पांच अंक लेकर पहला गेम जीत लिया. 
यह भी पढ़ें: बंदर भी देखने आया मैच! इंडिया ओपन में सुरक्षा चूक से हड़कंप, आयोजकों पर उठे गंभीर सवाल

दूसरे गेम में लक्ष्य पूरी तरह हावी रहे. उन्होंने अपनी गति बदली, हाफ-स्मैश ड्रॉप शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और निशिमोतो को कोई मौका नहीं दिया. 50 मिनट चले इस मुकाबले में लक्ष्य ने शानदार जीत दर्ज की. 

मैच के बाद लक्ष्य ने कहा- शुरुआत में मेरी लय सही नहीं थी, लेकिन मैंने लंबा लिफ्ट करना शुरू किया और डिफेंस पर फोकस किया. दूसरे गेम में मैंने अपनी स्पीड बदली और वही मेरे काम आया.  अब क्वार्टरफाइनल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के लिन चुन-यी से होगा. 

यह भी पढ़ें: 'इतना हंगामा क्यों...', इंड‍िया ओपन 2026 में सफाई को लेकर बखेड़ा, पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत की दो टूक

Lakshya

वहीं, किदांबी श्रीकांत को फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने 21-14, 17-21, 21-17 से हराया. एच.एस. प्रणॉय भी सिंगापुर के आठवें वरीयता प्राप्त लो कीन यू से 18-21, 21-19, 21-14 से हार गए.  पुरुष युगल में भारत की शीर्ष जोड़ी सात्विक-चिराग को जापान की हिरोकी मिदोरिकावा और क्योहेई यामाशिता के खिलाफ 27-25, 21-23, 19-21 से रोमांचक हार मिली. 

महिला एकल में मालविका बंसोड़ को चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त हान यू ने 18-21, 15-21 से हराया. महिला युगल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यीजिंग-लुओ शुमिन से 84 मिनट चले मैराथन मैच में 22-20, 22-24, 21-23 से हार झेलनी पड़ी. 
 

