'इतना हंगामा क्यों...', इंड‍िया ओपन 2026 में सफाई को लेकर बखेड़ा, पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत की दो टूक

इंड‍िया ओपन 2026 (India Open 2026) के दौरान दिल्ली में मौजूद इंद‍िरा गांधी इंडोर स्टेडियम की स्वच्छता पर विवाद छिड़ गया है. जहां मिआ ब्लिकफेल्ट (Mia Blichfeldt) ने गंदगी और हाइजीन को लेकर की शिकायत की, वहीं पीवी सिंधू और किदांबी श्रीकांत ने परिस्थितियों को ठीक बताया. एंडर्स एंटोनसेन ने दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस लिया था.

इंड‍िया ओपन 2026 में हाइजीन विवाद पर पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत ने भी रिएक्शन दिया है (Photo: PTI)
नई दिल्ली में चल रहे इंड‍िया ओपन 2026 (India Open 2026)  के दौरान इंद‍िरा गांधी इंडोर स्टेडियम की स्वच्छता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जहां डेनमार्क की खिलाड़ी मिआ ब्लिकफेल्ट (Mia Blichfeldt) और एंडर्स एंटोनसेन (Anders Antonsen) ने आयोजन स्थल की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए. वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत ने इसे लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं बताई.

भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी PV Sindhu ने टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में हार के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें खेलने की परिस्थितियां ठीक लगीं. हालांकि उन्होंने स्वच्छता से जुड़े आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी.

सिंधु ने कहा- यह पहली बार है जब हम यहां खेल रहे हैं. मैंने अभी मैच खत्म किया है, लेकिन कुल मिलाकर सब ठीक है. मैंने सुना है कि वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप भी यहीं होगी, इसलिए यह एक तरह से अच्छा ट्रायल है. स्टेडियम बहुत बड़ा है और सुविधाएं ठीक हैं. कोर्ट पर खेलते समय अच्छा महसूस होता है. 

वहीं इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन चैंपियनशिप में थारुन मणिपल्ली के खिलाफ R32 से जीत के बाद भारत के किदांबी श्रीकांत ने कहा- यहां हालात बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे इस पर इतना हंगामा समझ नहीं आता. मुझे 2016-17 सीजन के दौरान डेनमार्क में अपने मैच के लिए एक घंटे इंतजार करना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी. 
यह भी पढ़ें: इंडिया ओपन में धुंध-गंदगी का विवाद, वर्ल्ड नंबर-2 बोले- दिल्ली खेल के लिए फिट नहीं

प्रणय (HS) ने मुझे बताया कि उन्होंने एक गेम अगले दिन खेला और दूसरा सेट अगले दिन, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं, कोई भी देश जानबूझकर ऐसी चीजें नहीं करता क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है. 

मिआ ब्लिकफेल्ट ने लगाए थे गंभीर आरोप
डेनमार्क की खिलाड़ी मिआ ब्लिकफेल्ट ने अपने पहले राउंड के मैच के बाद दावा किया कि अभ्यास क्षेत्रों में धूल, गंदगी और यहां तक कि कबूतरों की बीट तक मौजूद थी. उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल अस्वच्छ है बल्कि खिलाड़ियों की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि मैच खेलने वाले कोर्ट अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आसपास की सुविधाएं चिंता का विषय हैं. उन्होंने स्टेडियम के अंदर ठंडे तापमान को भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन और स्वास्थ्य पर असर डालने वाला बताया.

मिआ ब्लिकफेल्ट  ने बैडम‍िंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) से अपील की कि वह आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करे, खासकर तब जब इसी स्टेडियम में इस साल के अंत में World Championships आयोजित होने हैं.

एंडर्स एंटोनसेन  ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया
वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन  ने इंड‍िया ओन से अपना नाम वापस लेने का कारण दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी को बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा कि शहर में प्रदूषण का स्तर उनके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं था. उन्होंने ने यह भी खुलासा किया कि टूर्नामेंट से हटने पर BWF ने उन पर 5,000 डॉलर (करीब 4 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. 

---- समाप्त ----
