Hockey World Cup 2023: भारत-इंग्लैंड का मैच बराबरी पर छूटा, गोल करने को तरस गईं दोनों टीमें

हॉकी वर्ल्ड कप में 2023 भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ मुकाबला 0-0 से बराबरी पर रहा. राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए इस मैच में दोनों टीमों को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन कोई भी गोल नहीं हो सका. खेल के आखिरी मिनट में भी इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला था लेकिन डिफेंडर सुरिंदर कुमार ने शानदार डिफेंस करके इंग्लिश टीम की उम्मीदें तोड़ दीं. पिछले साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी दोनों टीमों ने 4- 4 से ड्रॉ खेला था.

𝐅𝐮𝐥𝐥-𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟎-𝟎 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚



There is no separating England and India as the two long-time rivals play out a hugely entertaining draw in the second game of the day in Pool D. #HWC2023



📱- Download the @watchdothockey app to follow all the updates. pic.twitter.com/wARP6Bv22w