क्रिकेट पर रोक, लेकिन शूटिंग टीम को भारत जाने की मंजूरी... बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला

बांग्लादेश सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा करने की मंजूरी नहीं दी थी. बांग्लादेशी टीम ने अपने मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग करने की थी, लेकिन आईसीसी ने उसकी मांग को खारिज कर दिया.

बांग्लादेशी निशानेबाज रोबिउल इस्लाम एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में भाग लेंगे. (Photo: Daily Star)
बांग्लादेश की दो सदस्यीय शूटिंग टीम को भारत यात्रा के लिए आखिरकार सरकारी मंजूरी (GO) मिल गई है. यह टीम 2 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में होने वाली एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी. मंजूरी आखिरी वक्त पर आई, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था.

क्रिकेट टीम के भारत ना जाने के फैसले के चलते बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया. ऐसे में शूटिंग टीम को मिली हरी झंडी को लेकर सवाल भी उठे. बांग्लादेश के शीर्ष राइफल शूटर रोबिउल इस्लाम 6 फरवरी को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे और उनके 31 जनवरी को भारत रवाना होने की उम्मीद है. टीम की दूसरी सदस्य शार्मिन अख्तर हैं, जो खिलाड़ी से कोच बनी हैं और रोबिउल के साथ इस दौरे पर जा रही हैं.

बांग्लादेश ने पूरे मामले पर क्या सफाई दी?
युवा एवं खेल मंत्रालय के सचिव महबूब उल आलम ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि शूटिंग टीम और क्रिकेट टीम के मामलों को सरकार अलग-अलग रूप से देख रही है. उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक खिलाड़ी और एक कोच भारत जा रहे हैं. प्रतियोगिता स्थल पूरी तरह सुरक्षित है और आम दर्शकों की संख्या बेहद सीमित रहती है. मेजबान देश ने हमें सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त किया है.'

उन्होंने यह भी बताया कि खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की महासचिव फिरदौस आरा खानम से बातचीत के बाद सरकारी ऑर्डर जारी करने की अनुमति दी.

इससे पहले नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल (NSC) के निदेशक (खेल) मोहम्मद अमीनुल अहसान ने कहा था कि शूटिंग एक इनडोर खेल है, जिसमें दर्शकों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि क्रिकेट बड़े स्टेडियमों और भारी भीड़ के बीच खेला जाता है. उन्होंने कहा, 'सुरक्षा जोखिम बेहद कम है और हम खेलों के ज़रिये देशों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं.'

रोबिउल इस्लाम डिफेंस फोर्सेज के कर्मचारी हैं और उन्हें भारत यात्रा के लिए केवल सरकारी आदेश की जरूरत थी, जबकि शार्मिन अख्तर को वीजा के लिए आवेदन करना होगा. यह चैम्पियनशिप रोबिउल इस्लाम की पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी. वे 4 जनवरी से ही कोच शार्मिन अख्तर की देखरेख में प्रशिक्षण कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि सुरक्षा को लेकर उठे विवादों के बीच बांग्लादेश के शूटर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसा प्रदर्शन करते हैं.

