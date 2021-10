IPL 2021, RCB Vs KKR: भरत, कोहली, डिविलियर्स और मैक्सवेल… सुनील नरेन ने ऐसे तोड़ी RCB की कमर

Sunil Narine Vs RCB: आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल दिखी. कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन वो पूरी तरह रास नहीं आया. और बाकी कसर कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन ने पूरी कर दी.



सुनील नरेन ने अपने चार ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी. उन्होंने कुल चार विकेट लिए और वो चारों ही विकेट ऐसे बल्लेबाजों के थे जो अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदल सकते थे.



अच्छे टच में दिख रहे कप्तान विराट कोहली, शानदार फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल, RCB को पिछले मैच में जीत दिलाने वाले एस. भरत और दिग्गज एबी डिविलियर्स को सुनील नरेन ने ही चलता किया.

And the Chronicles of Narine-a continues in Sharjah! 😍



KS Bharat 👆

Kohli 👆

ABD 👆

Maxwell 👆



What a spell, what a bowler! 🙌#RCBvKKR #KKR #AmiKKR #IPL2021