IPL 2021: ‘कुछ वक्त बाद कैप्टन कोहली को मिस करेंगे लोग…’ पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान

Virat Kohli: आईपीएल 2021 में सोमवार को एलिमिनेटर खेला जाना है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होनी है. बेंगलुरु के लिए ये मैच इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टीम यहां नहीं जीतती है तो ये विराट कोहली का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा. इस मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अहम बयान दिया है.



आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ वक्त बाद हम कैप्टन कोहली को मिस करेंगे. जो भी लोग अभी विराट कोहली की लीडरशिप स्किल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सभी विराट की कप्तानी और रणनीति की तारीफ करेंगे.

I have a feeling that in a few years time we will miss Kohli-the captain. All those who are criticising his leadership skills now will appreciate and admire his tactical genius…