IPL 2021, KKR Vs RCB: महामुकाबले में ‘किंग कोहली’ का जलवा, अपने नाम किया ये खास रिकॉर्ड

Virat Kohli Record: आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत हुई. बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और इसी दौरान कप्तान विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. विराट कोहली ने टी-20 फॉर्मेट में अपने 900 चौके पूरे कर लिए हैं.



ऐसा करने वाले विराट कोहली दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. भारतीय खिलाड़ियों में विराट कोहली से ज्यादा चौके सिर्फ शिखर धवन ने जड़े हैं. बता दें कि ये रिकॉर्ड सभी टी-20 मैचों का है यानी अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मिलाकर.

एलिमिनेटर मुकाबले में विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कुल 39 रन बनाए. विराट ने इस दौरान कुल 5 चौके जड़े और 33 बॉल खेलीं.

End of powerplay!



5⃣3⃣ runs for @RCBTweets.



1⃣ wicket for @KKRiders. #VIVOIPL | #RCBvKKR | #Eliminator



Follow the match 👉 https://t.co/PoJeTfVJ6Z pic.twitter.com/SP11Cgl5XR