Sania Mirza Lionel Messi FIFA: लियोनेल मेसी की दीवानी सानिया मिर्जा, फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंची कतर

Sania Mirza Lionel Messi FIFA: कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बुखार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. फिल्मी सितारे हों या दूसरे किसी खेल के दिग्गज, हर किसी को फुटबॉल वर्ल्ड कप ने अपनी जगड़ में ले लिया है. इसमें ज्यादातर या कह सकते हैं कि लगभग सभी लियोनेल मेसी के ही फैन्स हैं.

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी इन फैन्स में से एक हैं. लगता है सानिया भी मेसी की काफी बड़ी फैन हैं. यही वजह भी है कि वह मेसी को खेलते देखने के लिए कतर के स्टेडियम तक पहुंच गई हैं. सानिया के साथ उनकी बहन अनम मिर्जा भी नजर आई हैं. अनम ने सोशल मीडिया पर अपने कई सारे फोटोज शेयर किए हैं.

फाइनल में भिड़ेंगी अर्जेंटीना और फ्रांस की टीम

बता दें कि लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है. जहां उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस से होगा. फीफा वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे खेला जाएगा. अर्जेंटीना ने अपने सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी मैच देखने पहुंचीं

सानिया मिर्जा इसी सेमीफाइनल को देखने के लिए लुसैल स्टेडियम पहुंची थीं. सानिया के अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, चंकी पांडे और उनकी बेटी अनन्या पांडे भी स्टेडियम में मैच देखते हुए नजर आए हैं. यह सभी स्टार भी लियोनेल मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं.

सानिया और शोएब के तलाक की खबरें जोरों पर

सानिया इन दिनों अपनी तलाक की खबरों को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल, सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से पांच महीने तक डेटिंग के बाद 2010 में शादी की थी. इस कपल ने 30 अक्टूबर, 2018 को बेटे इजहान मिर्जा मलिक का स्वागत किया. शोएब मलिक के साथ शादी से पहले सानिया मिर्जा की सगाई सोहराब मिर्जा से हुई थी, जो उनकी बचपन के दोस्त थे. लेकिन किसी कारण से सोहराब-सानिया की सगाई टूट गई.

🤩Popular Bollywood actors Sanjay Kapoor, Aditya Roy Kapur & Chunky Panday, tennis star Sania Mirza and other personalities spotted at Nammos, Al Maha Island! #ILoveQatar #Qatar #Qatar2022 #WorldCupQatar2022 #almahaisland pic.twitter.com/yLJFFyxAov