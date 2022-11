फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022: 'You Shut Up...', मैदान में फैन्स में बहस, करोड़ों लोगों ने देखा वीडियो

फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो गया है. 20 नवंबर को कतर और इक्वाडोर के बीच पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें कतर की 0-2 से हार हुई. इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे करोड़ों लोग अबतक देख चुके हैं. जिसमें दो फैन्स आपस में भिड़ रहे हैं और उनकी काफी बहस हो रही है.



कतर और इक्वाडोर के बीच हुए इस मैच को देखने के लिए मैदान में हजारों दर्शक मौजूद थे. मैच के दौरान स्टेडियम में दोनों टीमों के फैन आपस में भिड़ गए, इस दौरान दो लोगों का वीडियो वायरल हो गया.

क्लिक करें: पहले ही मैच में हारा मेजबान कतर, इक्वाडोर ने दो गोल से दी मात



इसमें इक्वाडोर का फैन सीट पर खड़े होकर ‘पैसे’ लेने की बात कर रहा है, जिसपर कतर के फैन्स भड़क गए. पास में ही बैठे कतर के एक फैन ने गुस्से में उस फैन को नीचे बैठने और अपना मुंह बंद करने को कहा. लेकिन यह यहीं नहीं रुका और ये बहस चलती रही.

Oh no he didn't 💀 pic.twitter.com/ndJtKAjVqH

कतर के फैन ने बार-बार इक्वाडोर के फैन को ‘Shut Up’ और ‘Sit Down’ कहा, बार-बार कहने पर भी इक्वाडोर का फैन नहीं माना. बाद में आसपास के लोगों ने दोनों को समझाया और मामला शांत कराने की कोशिश की.



यह मामला मैच के शुरुआत का ही है, इसके बाद इन दोनों का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दोनों ने हाथ मिलाए और अपने गिले शिकवे दूर कर लिए. हालांकि, दोनों की बहस का वीडियो ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों ने इसे देख लिया है.

The Ecuador and Qatar fan who went viral cleared their differences at half time #FIFAWorldCup pic.twitter.com/moKUflvlNo