Qatar vs Ecuador FIFA World Cup 2022: पहले ही मैच में हारा मेजबान कतर, इक्वाडोर ने दो गोल से दी मात

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन मुकाबले में मेजबान कतर को हार का सामना करना पड़ा है. रविवार (20 नवंबर) को दोहा के अल बायत स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से मात दे दी. इक्वाडोर की जीत के हीरो कप्तान एननर वालेंसिया रहे जिन्होंने दोनों गोल दागे. वहीं कतर के खिलाड़ी लाख कोशिशों के बावजूद एक भी गोल नहीं दाग पाए.

पहले ही हाफ में बैकफुट पर था कतर

इक्वाडोर ने मुकाबले की शुरुआत तूफानी तरीके से की और उसके कप्तान एननर वालेंसिया ने तीसरे मिनट में ही गोल कर दिया था. हालांकि बाद में VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) ने उस गोल को खारिज कर दी. वालेंसिया कहां हार मानने वाले थे और उन्होंने 16वें मिनट में पहला गोल कर दिया. वेलेंसिया ने यह गोल पेनल्टी के जरिए किया क्योंकि कतर के गोलकीपर शाद अल शीब ने इक्वाडोर के कप्तान को बॉक्स में रोकने का प्रयास किया जिसे रेफरी ने फाउल करार दिया. गोलकीपर को इस वाकये के लिए येलो कार्ड भी मिला.

इक्वाडोर के कप्तान वालेंसिया ने इसके बाद एक बार फिर गोल से दागकर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी. वालेंसिया ने यह गोल खेल के 31वें मिनट में पेरेसियाडो के बेहतरीन क्रांस पर हेडर के जरिए किया. दो गोल के बाद कतर की टीम डिफेंसिव माइंड सेट में चली गई थी. पहले हाफ में इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ.

Ecuador take a two-goal lead into the break! 👏 #QAT #ECU | #FIFAWorldCup

दूसरा हाफ में नहीं हुआ कोई गोल

दूसरे हाफ में कतर ने गोल करने के कई प्रयास किए लेकिन इक्वाडोर की डिफेंस काफी चुस्त थी और उसने मौका नहीं दिया. देखा जाए तो दूसरे हाफ में इक्वाडोर के प्लेयर पहले हाफ की तुलना में उतने अटैकिंग माइंडसेट में नहीं दिखे. इसके पीछे की वजह उनका दो गोल से आगे होना था. इस हार के साथ ही कतर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. अब ग्रुप-ए के बाकी मैचों में कतर को सेनेगल और नीदरलैंड जैसी मजबूत टीम से भिड़ना होगा.

⏱ Ecuador take the points in our first game at #Qatar2022! @adidasfootball | #FIFAWorldCup