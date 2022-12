FIFA World Cup France vs Morocco: डिफेंस के दमपर फ्रांस को रोकेगा मोरक्को? दूसरे सेमीफाइनल में कौन मजबूत

FIFA World Cup France vs Morocco: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज (14 दिसंबर) दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इस मैच में पिछली बार की चैम्पियन फ्रांस की टक्कर मोरक्को से होगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार देर रात 12.30 बजे से अल बायत स्टेडियम में खेला जाएगा.

डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस की इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल रहा है. इसमें फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे, ओलिवियर जिरूड और एंटोनी ग्रीजमैन सबसे बड़ी ताकत बने हैं. मगर अब मोरक्को के खिलाफ इन तीनों की भी अग्निपरीक्षा होने वाली है. वैसे, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस की टीम नंबर-4 पर है, जबकि मोरक्को 22वें नंबर की टीम है.

मोरक्को ने स्पेन-पुर्तगाल-बेल्जियम को हराया

इसका कारण है कि मोरक्को टीम की ताकत उसकी मजबूत डिफेंडिंग लाइन-अप रही है. इसका उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं कि मोरक्को ने अब तक इस वर्ल्ड कप में खेले 5 में से कोई मैच नहीं हारा है. साथ ही सिर्फ एक ही गोल खाया है. यह गोल भी कनाडा के खिलाफ मोरक्को के ही खिलाड़ी ने अपने गोलपोस्ट में दागा था. यानी सामने वाली कोई भी टीम अब तक मोरक्को के खिलाफ गोल नहीं दाग सकी है.

इस टूर्नामेंट में मोरक्को ने प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन और क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराया है. जबकि ग्रुप स्टेज में दुनिया की नंबर-2 टीम बेल्जियम को भी शिकस्त दी थी. ऐसे में मोरक्को अब सेमीफाइनल में अपने मजबूत डिफेंड के साथ फ्रांस को हराकर बड़ा उलटफेर करने की ताक में है.

Choose your player 🎮



Who goes through to the final? 🇫🇷 🇲🇦#FIFAWorldCup #Qatar2022